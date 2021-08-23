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شاهد.. وزير أفغاني سابق يعمل موزع طعام في ألمانيا

شاهد.. وزير أفغاني سابق يعمل موزع طعام في ألمانيا
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

يعمل وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، في توصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

العالم _ أوروبا

وذكرت صحيفة "فولكسزيتونغ" الألمانية أن سادات انتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان.

وأضافت الصحيفة أن سادات بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.

ونقلت الصحيفة عن سادات قوله: "في الوقت الحالي أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان في ألمانيا، أنا سعيد في لايبزيغ، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر".

وأردف: "لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمي الحالي هو العمل في شركة اتصالات ألمانية".

يشار إلى أن سادات كان مقيما في السابق بالمملكة المتحدة، وتوجه إلى أفغانستان بدعوة من حكومة كابل السابقة ليصبح وزيرا.

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شاهد.. وزير أفغاني سابق يعمل موزع طعام في ألمانيا