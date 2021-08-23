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البنتاغون يعترف بعجزه عن تحديد كمية الأسلحة التي بحوزة طالبان

البنتاغون يعترف بعجزه عن تحديد كمية الأسلحة التي بحوزة طالبان
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اعترف البنتاغون بأنه لا يزال عاجزا عن تحديد كمية الأسلحة الأمريكية التي وقعت بأيدي حركة "طالبان" في أفغانستان بعد سيطرتها على البلاد.

العالم - الأميرکيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ردا على سؤال بهذا الصدد، يوم الاثنين: "لا توجد لدي قائمة دقيقة لكافة المعدات التي بحوزة الأفغان، والتي قد تكون مهددة الآن. من الواضح أننا لا نريد أن تقع بعض الأسلحة أو الأنظمة في أيدي الناس الذين سيستخدمونها لإلحاق الأضرار بمصالحنا أو مصالح حلفائنا وشركائنا".

وتابع قائلا: "نهتم بألا يحدث ذلك، لكن لا توجد لدي الآن أي قرارات سياسية بشأن كيف سنتعامل مع هذه القضية في المستقبل".

يذكر أن حركة "طالبان" استولت على السلطة في أفغانستان يوم الأحد 15 أغسطس الجاري دون أن تواجه مقاومة من قبل القوات الأمنية الأفغانية في كابل.

وجرى ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وإجلاء واشنطن المواطنين الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان، والذي من المتوقع إتمامه بحلول 31 أغسطس الجاري.

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البنتاغون يعترف بعجزه عن تحديد كمية الأسلحة التي بحوزة طالبان

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