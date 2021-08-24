محطات عراقیة.. ماقبل السقوط وبعده

قبل صدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس هيئت الحشد الشعبي عاش العراقيين سنوات دامية راح ضحيتها مئات الألوف من المدنيين بسبب النشاطات الإرهابية والتفجيرات وعمليات القتل المنظم وفي عام 2014 وصلت بلاد حافة الانهيار نتيجة الظروف الأمنية والسياسة والانقسامات والتحريض ثم قيام تنظيم داعش الإرهابي بإعداد خطة لإسقاط الدولة العراقية بعد تلقيه الدعم غريباً إقليمياً وكذالك تآمر قوى محلية وفرت له البيئة والمعلومات وحتى القرار السياسي، فكان شهر حزيران 2014 موعداً للتنفيظ المخطط..

الضيوف:

هادي العامري - رئيس تحالف الفتح

تحسين الخفاجي - المتحدث بإسم العمليات المشتركة

عبدالغني الأسدي - رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي