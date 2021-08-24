المقاومة الرحيمة: سفننا لكل لبنان وقلبنا يسع الجميع

العالم - نبض السوشيال

كمقدمة لهذا الموضوع نعرج على التفاتة صغيرة جاءت في صحيفة البناء اللبنانية يوم امس الاثنين تحت عنوان (لبنان.. ستصل الباخرة ولا علَمَ أبيض على متنها) جاء فيه ان سماحة السيّد (الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله) وقف ليعلن: لا أعلام بيض مع الغطرسة الإسرائيلية، ولا مع الظلم الأميركي، ولا مع العملاء الذين لن يجدوا طائرة واحدة يتمسّكون بدواليبها ليهربوا من غضب الناس، ثم بشر سماحته بأن "العدّ العكسي قد بدأ لفكّ الحصار، وأنّ الباخرة ستصل وليس على متنها علمٌ أبيضُ واحد".

وختمت التفاتة البيان بان "كلّ ما في الأمر أنّ القوّة المعاكسة هي الحلّ، وأن السيّد حسن يدافع عن قضية".

لا يخفى ان لبنان يمر اليوم بازمات قاسية صنعتها له الولايات المتحدة ادت الى تداعيات خطيرة كان اخرها ارتفاع ارتفاع اسعار المحروقات الذي كان سببه استمرار الأزمة وامتناع الشركات عن بيع مخزونها من البنزين والمازوت للمحطات بذريعة أنها تحتفظ بكميات كبيرة لديها ولا تبيعها طمعا ببيعها بالأسعار المرتفعة الجديدة علما أنها اشترتها على السعر القديم المنخفض، ما ادى الامر الى ان يصبح انقطاع مادتي البنزين والمازوت نكبة للاقتصاد اللبناني وادى الى شلل تام واغتيال للإقتصاد الذي بات يعمل بأقلّ من ثلث الناتج المحلي الذي كان في السابق.

كان ناتج لبنان المحلي حتى سنة 2018 ما يعادل 55 مليار دولار، لكن بعد الازمة المالية والنقدية والتي تبعتها أزمة وباء كورونا التي ضربت العالم، انحدر الناتج في لبنان الى 25 مليار دولار، واليوم بعد ضربة الفيول كإنتاج عام لا يمكن ان يصل لبنان مجددا ابدا الى هذه الارقام السابقة لأن الاقتصاد يدور بنصف ما كان في خضمّ الازمة.

الى ذلك، توقع رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم ​فؤاد زمكحل​ يوم امس الاثنين أن يصل لبنان الى ناتج محلي لا يتعدى 15 مليار دولار، أي أقل من ثلث الناتج المحلي الذي كان يحققه في السابق، والذي على أيّ حال لم يكن ينتج وظائف او يخلق نموا. وهذا اول انعكاس للأزمة حسب زمكحل، وهو يعني تصغير حجم الاقتصاد في قطاعات الزراعة، الصناعة، الصحة والتجارة وغيرها؛ موضحا ان النقص بالبنزين يقلّل الحركة التجاريّة والتبادليّة وحركة الموظفين، لكن لحسن الحظ كان لدى لبنان حل عبر امكانية التواصل عبر الانترنت، لكن أنقطاع المازوت ضرب هذه الوسيلة ايضا. ففقد لبنان التواصل الداخلي والخارجي، ما يعني عدم امكانية وجود إقتصاد دون تواصل حي أو أونلاين أو عبر التواصل العام.

خلص زمكحل الى انه اذا استمر هذا الوضع الشاذ لوقت طويل ستكون من اكبر الكوارث، متمنيا ألاّ تطول هذه الازمة لأنه سيكون من الصعوبة بمكان إعادة البناء، حيث ان المصانع التي استطاعت تأمين المازوت تعمل من 3 الى 4 ساعات يوميا، علما ان هذه المعامل كانت طاقتها 24/24 فأصبحت 20% منها، وفيما يتعلق بالحركة التجارية تأثرت بنقص التنقل، وصارت المحال تعمل نصف دوام والناس لم تعد تتحرّك بسبب انقطاع البنزين، مما أدى الى شبه شلل في الحركة التجارية، وحتى لا تواصل أونلاين وهذا الامر يشكل خطورة على فتح المدارس والجامعات بعد اسابيع.

إذن لم يعد الوضع يُسمّى تراجعا بل إنهيارًا تاما، واغتيال للإقتصاد اللبناني وكل القطاعات الانتاجية.

الوسم اعلاه (#سفننا_لكل_لبنان) جاء اثر حديث للأمين العام لجزب الله السيد جسن نصر الله قال فيه ان "سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة من ايران" الى لبنان وستلحق بها سفن أخرى، مؤكدا ان الموضوع ليس سفينة او اثنتين وهذا مسار وسنواصله طالما هناك حاجة في لبنان، قائلا: "نحن لسنا بديلا عن الدولة ولا عن الشركات المستوردة ولا عن المحطات ولا نريد أن ننافس أحدا وسنأتي بكميات مقبولة من المحروقات لتخفيف الضغط عن الشركات والمحطات".

واكد السيد نصر الله موجها خطابه للبنانيين، ان السحر سينقلب على الساحر وبصبركم وبوعيكم وتحملكم وعملنا جميعًا وبحثنا عن البدائل سنربح بهذه المعركة وسنخرج أكثر قوة، مختتما خطابه قائلا: "اذا أتى الوقت أنه ليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز فنحن جاهزون للاستعانة بشركة ايرانية لديها خبرة كبيرة"، مضيفا أن "الشركات الايرانية لا تخاف القصف الاسرائيلي وهي تستطيع استخراج الغاز والنفط وبيعه".

نتابع الان اهم ما ورد من تغريدات حول هذا الموضوع حيث غرد حساب الناشطة اللبنانية المغردة (سوسو حسان - حساب جديد - Soso Hassan) قائلة في تغريدتها:

#سفننا_لكل_لبنان الخير كل الخير والبركات ستأتي من إيران شكرا إيران السباقة على السراء والضراء شكرا سيد المقاومة شكرا حزب الله

اما حساب الناشطة اللبنانبة (ملاك العاملي "ملـۘ❈ـۘآڪـۘ❈ـۘ آلـۘ❈ـۘعــۘآملـۘ❈ـي:) فقد قالت في تغريدتها:

لم يرفقها (السفينة) بـ"ال" التعريف بل رفعها بـ "نا" جماعة المتكلمين #سفينتنا #سفننا_لكل_لبنان

غرد حساب الناشطة اللبنانية (نسرين النابلسي - Nesrein Naboulsi) قائلة ان "ما سنأتي به هو لكل اللبنانيين والمقيمين #سفننا_لكل_لبنان".. ونشرت مقطعل لخطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله..

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قال حساب الناشط اللبناني (محمد سماحة) في تغريدته ما ردده سماحة السيد حسن نصر الله معبرا عن كيد اعداء لبنان للبنان والمقاومة السلامية وليماحة السيد شخصيا بقوله:

قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ #عزيزنا #سفننا_لكل_لبنان

نشر حساب المغرد اللبناني المقاوم (ابو حسان بلال - abo hassan bilal) فيديو متعلقا بالاحتكار القاتل في لبنان وغرد قائلا:

#سفننا_لكل_لبنان عندما يكون وزيرالصحة ثقة السيد نصرالله ولن يكون لديه خطوط حمر ويداهم المحتكرين القتلة هذه هي مسيرتنا وهذا هو نهجنا مقاومة مجاهدة ومحاربت الفساد جهادنا كما تحرير الارض نحن هل النزال في كل الساحات لن نترك السلاح وحاضرون في كل ساح ومحاربت الحرمان شعارنا

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وفي تغريدة ثانية له قال حساب الناشط (ابو حسان بلال - abo hassan bilal):

هؤلاء هم وزرائنا الذين يعملون ليلا نهارا في كل الاتجاهات وكل الشكر لاحد رجال الله الوزير المقاوم الدكتور حمد حسن منذ تولى الوزارة وهو يجول في كل المناطق دون استثناء لم يميز بين منطقة ومنطقة وزير كل لبنان لبنان المقاومة العسكرية والاقتصادية

نختم حلقة اليوم من (نبض السوشيال) والوسم النتخب (#سفننا_لكل_لبنان) مع تغريدة لحساب الناشطة اللبنانية (فاطمة احمد - Fatima Ahmad) التي وصفت المقاومة اللبنانية بـ (المقاومة الرحيمة) وغردت قائلة:

المقاومة الرّحيمة عابرة للطوائف والمذاهب والمناطقية... قلبها يسع كل لبنان #سفننا_لكل_لبنان)