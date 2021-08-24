الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو سابق في النهضة ينتقد قرار الغنوشي بحل المكتب التنفيذي

عضو سابق في النهضة ينتقد قرار الغنوشي بحل المكتب التنفيذي
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال زبير الشهودي عضو حركة النهضة التونسية المستقيل، إن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي إعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة يمثل "خطوة إلى الوراء".

العالم - تونس

ونقل موقع "موزاييك أف أم" عن الشهودي قوله:" في تقديري هذه خطوة للوراء من رئيس الحركة، وهي خطوة منقوصة لثلاث أسباب، أولا: الغنوشي يواصل التحكم بدفة القيادة مادام لم يستجب لمطلب الأغلبية بتكليف واضح لقيادة جديدة تدير ملف الأزمة السياسية في حياد تام عن رئيس الحركة، وثانيا: قرار إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة من مهامهم هو استباق لعمل خلية إدارة الأزمة المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية وتقديم تقريرها".

وأضاف "ثالثا: هذا القرار لا يكشف عن رغبة حقيقية في تقديم إصلاحات جذرية وعميقة تؤدي إلى تنحية القيادة القديمة وفق أسس واضحة وحاسمة".

وكانت حركة النهضة التونسية أفادت، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي أعفى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله.

روابط ذات صلة

الغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

تونس: قيادي بـالنهضة ينفي عزم قيادات بالحركة تأسيس حزب جديد

النهضة التونسية تصدر بيانا تحذيريا بعد تصريحات سعيد بشأن "مخطط اغتياله"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد تكشف.. لقاء عراقي سوري تركي مرتقب لمناقشة الإطلاقات المائية

عضو سابق في النهضة ينتقد قرار الغنوشي بحل المكتب التنفيذي

منظمات دولية.. الملايين في سوريا والعراق معرّضون لخطر فقدان الوصول للمياه

الجيش الأمريكي وحلفاؤه يجلون نحو 11 ألف شخص من أفغانستان خلال يوم

حماس: القصف الإسرائيلي يدل على التخبط والفشل

تحذيرات من جائحة مماثلة لكورونا تضرب العالم خلال 60 عاما