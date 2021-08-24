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بغداد تكشف..

لقاء عراقي سوري تركي مرتقب لمناقشة الإطلاقات المائية

لقاء عراقي سوري تركي مرتقب لمناقشة الإطلاقات المائية
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية عن التوصل إلى اتفاق حول عقد اجتماع عراقي سوري تركي لمناقشة الإطلاقات المائية.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، يوم الاثنين، إن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات".

وأوضح: "هنالك مجموعة من اللقاءات الفنية والافتراضية للوصول الى النقاط الرئيسة لمناقشة الشح المائي، واللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي سوري تركي".

وبين راضي أن "مخاطبات مستمرة مع الجانب الإيراني للتباحث حول الإطلاقات المائية والأنهر المشتركة"، مضيفا: "كان من المفترض أن تكون هنالك زيارة للقاء الجانب الإيراني إلا أنها صادفت مع الانتخابات الإيرانية"، بحسب الوكالة.

المصدر: "واع"

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