أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 24 اغسطس 2021

اطلاعات ..

- وزارة الدفاع .. سيتم إزاحة الستار قريبا عن منظومة إيرانية للدفاع الجوي الصاروخي أكثر تطورا من إس 400

ايران ..

- وزارة الخارجية .. إيران ترحب بإنتقال السلطة سلميا إلى حكومة شاملة في أفغانستان

جوان ..

- صنعاء تتهم التحالف السعودي بالقيام بعمليات سرقة واسعة للنفط والغاز باليمن

جمهوري اسلامي ..

- تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان مع النقص الشديد في المواد الغذائية

خراسان ..

- طالبان تحذر واشنطن من أن نهاية الشهر الحالي خط أحمر لإنسحاب القوات الأمريكية

حمايت ..

- محافل سياسية لبنانية تعتبر موقف حزب الله بشأن توفير الوقود للبنان من إيران نقلة إستراتيجية

آرمان ملي ..

- لافروف .. إزالة أجواء التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية ليس بالأمر السهل أبدا

سياست روز ..

- الرئيس الروسي يبدي تحفظات جدية إزاء محاولات توطين لاجئين أفغان في جمهوريات آسيا الوسطى

ابرار ..

- حركة طالبان ترسل مقاتليها إلى وادي بنجشير , وأحمد مسعود يحذر الحركة بحرب شاملة

وطن امروز..

- سفن الإنقاذ .. الناقلات الإيرانية تحمل الوقود إلى لبنان هذه المرة بعد نجاح تجربة إيصاله لفنزويلا

كيهان ..

- إستمرار الهزات الإرتدادية لسقوط كابول .. أوروبا تتجه لتشكيل جيش موحد مستقل عن أمريكا

مردم سالاري ..

- وادي بنجشير يتأهب لخوض حرب طاحنة مع حركة طالبان

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

الصحافة الایرانیة

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أسود وادي بنجشير تحت حصار طالبان ).. حركة طالبان ارسلت اعداد كبيرة من مقاتليها ان منطقة وادي بنجشير لمحاصرتها ومن ثم اخضاعها ليتسنى للحركة بسط هيمنتها على افغانستان بشكل كامل، ( إن بنجشير المعروفة في التاريخ الأفغاني بكونها عصية وصلبة مقابل الغزاة هي آخر جيب مقاومة مقابل طالبان ) وجيب يقلق حركة طالبان بصورة جدية في ظل احتمال تحوله الى مركز استقطاب للقوى المناهضة للحركة بافغانستان .والذي يحدث منذ هروب الرئيس الافغاني وسقوط كابول هو تشكيل جبهة مقاومة وطنية في بنجشير بزعامة احمد مسعود نجل القيادي الافغاني الراحل احمد شاه مسعود الملقب باسد بنجشير الذي اغتالته القاعدة والذي يعتبر بطلا قوميا في القاموس الافغاني/ ان حركة طالبان لم تغلق باب المفاوضات مع احمد مسعود الذي يطالب بالادارة الذاتية ومشاركة كل الاعراق بحكومة شاملة بكابول , ولكنها تتحرك نحو الحسم الميداني بنفس الوقت.

جمهوري اسلامي ..

-صحيفة جمهوري اسلامي تساءلت في مقالها ( هل سيكون مؤتمر بغداد بداية لتطورات سياسية بالمنطقة ؟) قائلة .. بغداد ستتضيف قريبا مؤتمرا اقليميا واسعا سيحضره العديد من القادة وكبار المسؤولين في بلدان بين العديد منها خلافات عالقة الامر الذي يضفي اهمية مضاعفة على هذا المؤتمر.. ( إن مؤتمر بغداد قد يكون فرصة لإيجاد أرضيات مناسبة لبدء مسار حل العديد من الخلافات العالقة بين بلدان المنطقة ).

وبطبيعة الحال من الخطأ ان يتصور احد بأن مجرد مشاركة بلدان رئيسية بالمنطقة سيضمن ايجاد حل سحري لكل المشاكل , فالتوصل الى مثل هذا الهدف يصبح ممكنا فقط عبر ايجاد اجواء ثقة متبادلة وتقريب المسافات ومن هنا يعتبر مؤتمر بغداد الذي ستشارك فيه ايران وتركيا ومصر والسعودية وسوريا والكويت والامارات وبلدان اخرى فرصة ثمينة لتوفير مثل هذه الاجواء وخطوة مهمة في هذا المسار.

آفتاب يزد ..

في مقالها ( بايدن ومواجهة أزمة مزدوجة )كتبت صحيفة آفتاب يزد.. الرئيس الامريكي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة مع تسارع تفشي سلالات ومتحورات جديدة لفيروس كورونا بامريكا واهتزاز ما اعتبره انجازا كبيرا لادارته في مكافحة الفيروس , وتشير نتائج استطلاعات الراي الى انخفاض شعبيته بسبب ذلك وبسبب موقفه ازاء افغانستان، ( إن هناك إنتقادات دولية واسعة النطاق لبايدن بشأن الطريقة الفوضوية الخاطئة لإنسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ) وبايدن يحاول اثبات صحة موقفه في هذا الشأن بطرح مبررات مختلفة , الا ان ردود الفعل الداخلية التي ترى انه بایدن تسبب بالمزيد من الاذلال لامريكا,عكست عدم اقتناع غالبية الامريكيين بمبرراته كما عكست ردود الفعل الدولية ادانة لما وصفته بالموقف غير الانساني واللاخلاقي لطريقة الانسحاب العسكري الامريكي من افغانستان.

وبايدن يواجه انتقادات حتى من كوادر وقيادات بالحزب الديمقراطي نفسه في ظل مخاوف الحزب من تدهور شعبيته وتضاؤل فرص فوزه بالانتخابات المقبلة.

جام جم ..

- صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( واشنطن وتل أبيب واللعبة الخاسرة ) .. ان امريكا والكيان الصهيوني يقفان وراء تفجير ازمات معيشية بلبنان ويستخدمان بيادقهما الداخلية لعرقلة تشكيل حكومة جديدة للحيلولة انهاء الفراغ السياسي وبالتالي لتعميق هذه الازمات ومن بينها ازمة نقص الوقود اللازم لحركة النقل ولافران الخبز وغير ذلك، ان هناك احتمالين بشأن حل نقص الوقود بلبنان بعد طلب الامين العام باستيراد الوقود من ايران .. ( الإحتمال الأول هو وصول الناقلات الإيرانية التي تحمل الوقود اللازم للبنان بسلام وبالتالي حل أزمة الوقود)

وهذا يعني ببساطة تعزيز مكانة وموقف حزب الله وتيار المقاومة بلبنان ومكانة ودور جبهة المقاومة بالمنطقة . والاحتمال الاخر هو استهداف هذه الناقلات بشكل ما من قبل امريكا والكيان او اياديهما بالمنطقة وعندها ستدفع واشطن وتل ابيب ثمنا باهظا جدا .

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن ( إعتراف بعجز الجيش الصهيوني عن مواجهة جبهتين ) جاء فيه.. عبرت قيادات في الجيش الصهيوني عن مخاوفها العميقة مؤخرا ازاء اي انزلاق في حرب على اكثر من جبهة , واعترفت هذه القيادات في ملتقى امني خاص بتل ابيب بأن ( الجيش الصهيوني واجه صعوبات كبرى مقابل الصواريخ الفلسطينية في حرب غزة الأخيرة رغم وجود القبة الحديدية ).

وحسب هذه القيادات لم تستطع القبة الحديدية منع الصواريخ الفلسطينية التي انهالت بالالاف من الوصول الى تل ابيب والى مدن ومواقع رئيسية بفلسطين المحتلة . وكشفت هذه القيادات عن ضعف القوات البرية وعدم قدرتها مقابل تعاظم قدرات الفصائل الفلسطينية بغزة .وبصورة عامة حذرت هذه القيادات من ان مجرد التفكير باحتمال دخول حرب مقابل هذه الفصائل وحزب الله لبنان امر مرعب ولا يمكن التكهن بنتائجه المدمرة "لاسرائيل".

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تعليق طويل لها عن ( إستمرار الهزات الإرتدادية لسقوط كابول).. تتواصل الهزات الارتدادية والانعكاسات الخاصة بالهرب الامريكي الذليل من افغانستان , وفي احدث تطور في هذا السياق بدأت اوروبا تتململ بشكل واضح ازاء الانانية الامريكية وتفرد واشنطن في القرارات الخاصة بالقضايا الدولية الساخنة، ( جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي تحدث أمس عن توجه لتشكيل نواة جيش أوروبي موحد ) هذا المسؤول الاوروبي نوه وبعد الاشارة للفكرة ان هذه النواة ستضم في البداية خمسين الف جندي ولوح ضمنيا بان هذا الجيش لن يعتمد على قدرات امريكا العسكرية . وهذا الكلام يعني ان امريكا ربما قررت ان يكون لها دورها المستقل عن الارادة الامريكية بعد ان هزها مشهد الاذلال الذي تسببت به امريكا لنفسها ولاوروبا بافغانستان .