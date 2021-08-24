أوكرانيا تدعي اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان

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وزعم نائب الوزير اليوم الثلاثاء "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف ينين: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا فلم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأوضح ينين أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بأكمله، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

ووفقا لادعاء نائب الوزير الاوكراني " المجهول مسلحون" ومع ذلك لم يوضح نائب الوزير أي شيء آخر عن مصير الطائرة المخطتفة أو فيما إذا كانت كييف ستطالب بإعادتها، أو في أي مرسى كانت موجودة لإجلاء الأشخاص من كابول يوم الأحد وهل هي بالفعل نفس الطائرة "المسروقة".

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.