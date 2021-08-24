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مسلحون يختطفون أكثر من 30 مدنياً في عفرين بريف حلب

مسلحون يختطفون أكثر من 30 مدنياً في عفرين بريف حلب
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" السورية،  باختطاف عدد من المدنيين من قبل مسلحين تابعين للقوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي في شمال سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن مرتزقة ما يسمى “الجبهة الشامية” وما يسمى “فصيل السلطان مراد” الإرهابية فرضوا حصاراً خانقاً على أهالي قريتي شكاتا وقرتقلق بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي وشنوا خلال الساعات الماضية حملة مداهمات لمنازل المواطنين واختطفوا أكثر من 30 مدنياً واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى تعرض المختطفين لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والشتائم لمطالبتهم بممتلكاتهم التي استولى عليها الإرهابيون واسكنوا فيها عوائلهم لافتة إلى حالة الغضب وسوء الوضع الاقتصادي نتيجة منع الإرهابيين الأهالي من الدخول والخروج من منازلهم والذهاب إلى أعمالهم اليومية.

وداهمت مجموعات إرهابية مما يسمى “فيلق الشام” و”الشرطة العسكرية” و”فصيل محمد الفاتح” في السابع عشر من الشهر الجاري المنازل في قرية جملة في ناحية جنديرس بعفرين وقرية معملو بناحية معبطلي بريف حلب الشمالي واختطفت خمسة مدنيين بينهم شقيقان.

وتتواصل حملات المداهمة والاختطاف في مناطق سيطرة المسلحين المدعومين من قبل القوات التركية في شمال سوريا بهدف الضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها.

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