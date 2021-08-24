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فشل اسرائيل

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع فشل الكيان الصهيوني في تحقيق مزاعمه حول تشكيل تحالف ضد ايران بعد الهجوم على سفينة يعود ملكيتها الى الكيان الصهيوني.

العالم - انقلاب الصورة

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