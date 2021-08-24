غرق 18 مهاجرا قبالة ساحل الزاوية الليبية

العالم- ليبيا

وقال المصدر إن فرقة من الحرس أنقذت 51 مهاجرا، مضيفا أنه تم انتشال جثة واحدة. والأحد الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة: «إن 16 شخصا، بينهم امرأة وطفل»، فقدوا في إحدى رحلات الهجرة، بينما نجا 48 آخرين.

وذكرت المنظمة أن 20 ألفا و257 مهاجرا اعترضوا أو أنقذوا قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع أغسطس، ما يعادل تقريبا العدد المسجل خلال العام الماضي بأكمله.

وقالت المنظمة منتصف الشهر الماضي: «إن عدد المهاجرين الذين قضوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا ازداد أكثر من الضعف هذا العام، وبلغ نحو 970 شخصا».