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بالفيديو: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر للجماعات المسلحة بريف ادلب

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا بسقوط ٧ قتلى و ١٠ اصابات حتى الان بانفجار مجهول في معسكر لتدريب الجماعات المسلحة في محيط بلدة حزانو بريف ادلب.

العالم - سوريا

يتبع ..

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