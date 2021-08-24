سوري يرمي بنفسه من الطابق التاسع في ألمانيا والسبب .. !

العالم - سوريا

وتناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبراً “عن قيام سوري يبلغ من العمر ٣٨ عاماً بالانتحار في مدينة بادربورن بولاية شمال الراين بألمانيا”.

وتابعت الصفحات أن ” زوجة الرجل استيقظت في الصباح لتجد زوجها رمى نفسه من الطابق ٩ حيث كان يعاني من اكتئاب حاد”.

وفي ٢٠١٥ انتحر شاب سوري يبلغ من العمر ٢٥ عاماً نتيجة عدم حصوله على الإقامة في ألمانيا بعد أن حاول التقدم للحصول عليها أكثر من مرة.

يذكر أنه منذ عام 2014 وصل عدد حالات الانتحار المسجلة بين اللاجئين في ألمانيا إلى أكثر من ٥٠٠ لاجئ جلهم من السوريين وذلك نتيجة ما يُسمى “اضطراب ما بعد الصدمة” بحسب خبراء علم نفس ألمان.