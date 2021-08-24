وقفة احتجاجية لأطفال غزة رفضًا لإغلاق المعابر

العالم - مراسلون

أنقذوا طفولتنا وأعيدوا لنا الأمن والحرية ربما تبدو احلاما عادية لكنها أمنيات كبيرة يتمنى اطفال غزة لو يشعروا بها ولهذا نظموا وقفة امام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه جيش الكيان الاسرائيلي ليطالبوا العالم بكسر الحصار عن غزة.

وبينما كان صوت الاطفال يعلو تواصلت لقاءات الفصائل للتباحث في الأوضاع الميدانية بغزة والتي يبدو انها مرجحة لانفجار وشيك.



حركة الجهاد الاسلامي بدورها نظمت لقاءا اعلاميا حضره أعلى المستويات السياسة اكدوا فيه على انهم جاهزون لمواجهة تهديدات الاحتلال.



غزة تقف على فوهة بركان يغلي وبتنا نقترب من بداية النهاية.

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