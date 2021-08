'انهار الديك' اسيرة فلسطينية ستلد في المعتقل

العالم - نبض السوشيال

جاء الوسم المذكور في وقت لازالت قوات الاحتلال تصر على مواصلة اعتقال الاسيرة الفلسطينية انهار الديك رغم اقتراب وضع حملها، وهي أسيرة فلسطينية دخلت شهرها التاسع من الحمل، وسط مطالبات بالضغط على الاحتلال للإفراج عنها لتلد جنينها وسط عائلتها وفي ظروف أفضل ورعاية مناسبة.

وتحتاج المرأة رعاية خاصة في آخر مراحل حملها، فيما تتحدث والدتها عن مخاوفها من فقدانها لهذه الرعاية خلال هذه المرحلة وبعد ولادتها.

من جانبها، قالت انهار الديك من خلال لقاء محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: ان "السجن غير مُهيّأ للولادة، وتربية الطفل، في ظروف المعتقل سيئة للغاية، وسوف يصاب الطفل بالصرع، نتيجة العد والتفتيشات، ودق الشبابيك، عدا عن حالات الطوارئ، ونحن الكبار نخاف فكيف لطفل يولد ويربى داخل المعتقل؟ كما وأعاني من تعب شديد والبرش غير مناسب للنوم وخاصة أنني حامل، وأطالب الرئيس أبو مازن وجميع القيادات والمؤسسات وأصحاب الضمائر الحية للعمل على إطلاق سراحي لكي ألد بكرامة".

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بضرورة الإفراج عن الديك كونها حاملا ودخلت الشهر التاسع للحمل. مشددة على ضرورة توفير رعاية طبية خاصة لها.

وتعيش الاسيرات الفلسطينيات ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال، انهار الديك واحدة منهن، ودخلت منذ ايام الشهر التاسع من حملها، ستنجب طفلها علاء بعملية قيصرية بينما هي مقيدة في سرير المشفى.

من جهته، قال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، إن الهيئة تعمل جاهدة من أجل الإفراج عن الأسيرة الديك قبل ولادتها. مضيفا: الهيئة تنسق مع كافة الجهات ذات العلاقة من إدارة السجون والمحامين والأسيرات لتوفير ظروف جيدة لولادتها داخل السجن.

والأسيرة الديك، ليست الأولى التي تلد بين قضبان السجون الإسرائيلية، فقد استقبلت الأسيرة سمر إبراهيم صبيح، من سكان مخيم جباليا طفلها البكر براء بين قضبان الزنازين. وأنجبت الأسيرة انتصار القاق طفلتها "وطن" داخل السجون الإسرائيلية، وماجدة جاسر السلايمة التي أنجبت طفلتها "فلسطين"، وأميمة الآغا التي أنجبت طفلتها "حنين"، وسميحة حمدان أنجبت طفلتها "حنين"، بالإضافة إلى الأسيرة المحررة ميرفت طه ومنال ناجي وأخريات وسط ظروف سيئة.

نتابع الان اهم ما ورد من تغريدات حول الوسم (#انقذوا_انهار_الديك) في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) حيث غرد حساي (احمد - ᗩᕼᗰᗩᗪ ????) قائلا:

• تخيل أصعب تجربة في حياة الأم ستخوضها أنهار داخل السجن ، غير أنها تُعاني من اكتئاب حمل ثنائي القطب وتحتاج إلى اهتمام ورعاية صحية خاصة.. • تخيل البيئة التي سيولد فيها الطفل في سجن ليس فيه سوى اقتحامات واشتباكات وتفتيش ومكان لا يصلح حتى للعيش الآدمي ! #SaveAnhar #أنهار_الديك

قال حساب المغرد الفلسطيني (طارق - Tareq):

ان جميع منظمات حقوق الإنسان واليونيسف مطالبة بتوفير الحماية للمعتقلة الفلسطينية أنهار الديك التي تحمل الطفل الذي ستلده داخل السجن، متسائلا هل السجن بيئة مناسبة لولادة الأطفال!؟ # انقذوا_انهار_الديك

All human rights organizations and UNICEF are required to provide protection for the Palestinian detainee. Rivers of the rooster carrying the child, who will give birth to him inside the prison, is the prison a suitable environment for the birth of children!? #انقذوا_انهار_الديك

شاركت المغردة الفلسطينية (آية) في هذا الوسم (#انقذوا_انهار_الديك) بتغريدة قالت فيها:

أنهار أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وهي حامل في شهرها التاسع ، والسجن غير مناسب للولادة ، وتستحق أن تلد في مستشفى مثل أي امرأة حامل. # انقذوا_انهار_الديك

Anhar is a Palestinian prisoner in the israeli occupation prisons, she is pregnant in her ninth month and the prison is not suitable for giving birth, she deserves to give birth in a hospital like any other pregnant woman. #انقذوا_انهار_الديك

قال حساب المغردة الفلسطينية (أسيل - Aseel):

أنهار تم تعنيفها وهيّ حامل وبعدها تم عزلها انفرادي لفترة من الزمن، بالوقت الي لازم تكون فيه بين أهلها وبتتلقى رعاية كأي مرأة حامل.. مش عارفة شو ضل يصير معها.. المهم انشروا عنها لأنه خذلنا كتير أمهات ولدوا بالأسر بدون ما حتى نحكي عنهم خلونا ما نخذل أنهار.. #انقذوا_انهار_الديك

قال حساب المغردة (رغد - Raghad):

الولادة على البُرش ، الأسيرة أنهار الديك ستقضي فترة الولادة على سرير خشبي غير مناسب للأسير العادي فضلاً عن الأم الوالد . كلنا بنعرف قديش الأم الوالدة بتحتاج راحة وعناية صحية ونفسية ، لما الأسيرة تولد على هالسرير وتقضي كل فترة الولادة غير عن الألم النفسي في ألم جسدي رح يضل ملازمها

قال حساب (رغد - Raghad) في تغريجة ثانية:

"القانون الإسرائيلي " يضع أُمهات المواليد الجدد بين خيارين : إما إخراج المولود من السجن ، أو إبقاؤه داخل السجن لمدة عامين . لكنه لا يسمح بازدواجية الخيار ، أي بتنقُل الطفل بين أحضان أمه داخل السجن تارة ومع ذويه خارج السجن تارة أخرى . قمة الظلم . #انقذوا_انهار_الديك

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) ووسم (#انقذوا_انهار_الديك) مع تغريدة لحساب ناشطة فلسطينين عبرت عن اسمها بنقط .. قائلة:

الأم والطفل يضحون أسيرين خاضت ٨ نساء تجربة الولادة في سجون الاحتلال منذ عام ١٩٧٨ اضغطوا على الاحتلال بالوسيلة الوحيدة وكونوا صوت أنهار #انهار_الديك #انقذوا_انهار_الديك

ونشر حساب هذه الناشطة الفلسطينية جملة معلومات عن الاسيرات الفلسطينيات مدونة ضمن الصورة التالية: