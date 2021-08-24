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طالبان لن تقبل بأي تمديد لعمليات الإجلاء من مطار كابول

طالبان لن تقبل بأي تمديد لعمليات الإجلاء من مطار كابول
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث بِاسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، إن الحركة لن تقبل بأي تمديد لعمليات الإجلاء من مطار كابول، مذكراً بأن مهلتها تنقضى في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس الجاري.

العالم - افغانستان

كذلك ذكر المتحدث خلال مؤتمر صحافي أن مسؤولين في طالبان طالبوا الولايات المتحدة بالتوقف عن إجلاء "الخبراء الأفغان".

وأردف أنه لا توجد قائمة بأشخاص مستهدفين بالانتقام، قائلا "لقد نسينا كل شيء في الماضي".

وقال إن طالبان تريد إجلاء جميع الرعايا الأجانب بحلول الموعد النهائي في 31 أغسطس، مضيفًا أن الحركة "لا تؤيد" السماح للأفغان بالمغادرة.

وحث ذبيح الله مجاهد المواطنين الأفغان على العودة إلى ديارهم، كما طلب من الولايات المتحدة عدم تشجيعهم على مغادرة البلاد.

كما طمأن السفارات الأجنبية على أمنها وسلامتها وحثها على عدم الإغلاق أو التوقف عن العمل.

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