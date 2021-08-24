تمديد التسجيل في المؤتمر العالمي "نبي الرحمة محمد (ص) في مرآة الآداب والفنون" 

العالم - ثقافة

على ضوء هذه الأية الكريمة، أعلن الأمين العام للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد (ص) في مرآة الأدب والفنون، الدكتور حامد تقوایی، تمديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال لهذا المؤتمر حتى 25 محرم 1443، الموافق ل3 سبتمبر2021 نزولا برغبة المشاركين.

وأوضح الأمين العام أن قرار تمديد أجل المشاركة في المؤتمر صدر تلبية لمطلب أعداد كبيرة من الراغبين في المشاركة من دول مختلفة، والذين تواصلوا مع الهيئة مؤكدين أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لاستيفاء شروط المشاركة.

وأشار الدكتور إلى أهمية هذا المؤتمر الذي سيركز على سيرة أشرف الخلق سيدنا محمد، النموذج الأعلى للكمال البشري و القدوة في الأخلاق على مر عصور التاريخ البشري، مبرزا سجاياه الأخلاقية وتعاملاته في مختلف جوانب الحياة الفردية و الإجتماعية و الحكومية بإعتباره الوجه الحقيقي للإسلام، دين المحبّة والثقافة والفكر، فمع إنبعاث سيدنا محمّد المصطفى عليه الصلاة والسلام رسولاً، بزغ نور الشمس الساطعة، محدثا تغییراً جذریاً في الحضارة الإنسانیّة، الحضارة التي أحد جوانبها الحكمة وجانبها الآخر هو الوحي، أي القلم والكتاب والفن.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة شيراز بإيران أن فكرة المؤتمر تولدت بعد استشعار المنظمين بضرورة توظيف الأدب و الفنون بمختلف فروعها و تشعباتها للتعريف بخصال النبي الأكرم المتفردة ، وتقديم مناقبه وما جاء به من قيم أخلاقية سامية والقيام بواجب التصدي المنهجي والموضوعي للحملات التي تستهدف شخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسيء إليه وإلى سيرته العطرة ورسالته العظيمة التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى لنقل الناس من الظلمات إلى النور و دحضها بالمناهج العلمية.

وأردف قائلا:" أدرك المنظمون خطورة الحرب الضروس التي تشن ضد الإسلام و شخص نبيه، لذا ینعقد المؤتمر العالمي لنبي الرحمة، محمد (ص) في مرآة الآداب والفنون في حقل الأدب والفن، و ستعرض الأعمال المشاركة في قوالب متنوعة، بشقيها الأدبي و الفني. وسيضم حقل الآداب الشعر، الرواية، القصة الصغيرة، الأقصوصة، النثر الأدبي (الرسالة، يوميات)، في حين يشتمل حقل الفنون على فن الخط، الرسم الخطي، الملصق، الفن الرقمي، الطباعة، الرسم، التذهيب، الصور، الفلم القصير، و المقطع".

والجدير بالذكر أن المشارکة في المؤتمر مجانية ومتاحة للجميع دون قیود عمریّة أوجغرافیّة، وستقدم جوائز للمشاركين المبدعين وجائزة كبرى بقيمة 5000 دولار لأحسن عمل فني أو أدبي.

وفي هذا الصدد، ينوه المنظمون على وجوب إرسال الأعمال عبر موقع المؤتمر، ومنه يتوجب على المشاركين التسجیل في موقع المؤتمر وإرسال الأعمال الأدبیّة من خلال جَناح تقدیم الأعمال.