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فعالية جماهيرية مساء الأربعاء بالضفة للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات

فعالية جماهيرية مساء الأربعاء بالضفة للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوى الديمقراطية الخمس عن تنظيم فعالية جماهيرية -مساء غد الأربعاء- على دوار المنارة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ دفاعا عن الحريات العامة، وإجراء الانتخابات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاسبة قتلة نزار بنات.

العالم- فلسطين

ودعت القوى الديمقراطية الخمس، وهي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي (فدا) جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعالية.

وأوضحت أن الفعالية ستنظم الساعة السادسة مساء على دوار المنارة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وصعّدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من اعتداءاتها على المشاركين في الفعاليات المطالِبة بمحاسبة قتل المعارض نزار بنات في الخليل قبل شهرين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات النشطاء وقادة بالفصائل بعد منعها فعاليتين إحداهما السبت للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات، والثانية الأحد؛ رفضًا لاعتقال النشطاء الذين كانوا يعتزمون المشاركة بوقفة السبت.

وأعلن المعتقلون، وأبرزهم القيادي بحركة الجهاد الإسلامي المُحرر خضر عدنان، بدء إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا لاعتقالهم السياسي.

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فعالية جماهيرية مساء الأربعاء بالضفة للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات

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