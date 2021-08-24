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وزيرا دفاع روسيا ومصر يتفقان على أوجه التعاون العسكري

وزيرا دفاع روسيا ومصر يتفقان على أوجه التعاون العسكري
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

ترأس وزيرا دفاع روسيا ومصر، سيرغي شويغو، وأحمد زكي، الاجتماع السابع للجنة التعاون العسكري التقني بين مصر وروسيا، حيث تمت مناقشة التعاون العسكري بين البلدين.

العالم - روسيا

ورحب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالوفد المصري، مؤكدا أن موسكو تقدر تطلعات القيادة المصرية لتطوير العلاقات الشاملة مع روسيا، موضحا أن مصر شريك موثوق لموسكو في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن البلدين أظهرا تشابها في وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابع: "من المهم أن نواجه بشكل مشترك هذه التهديدات، ونحن مصممون على مواصلة التفاعل النشط مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ولفت وزير الدفاع الروسي الأنظار إلى ديناميكيات الاتصالات الروسية المصرية، التي لا تزال على مستوى عال، رغم القيود المفروضة حول العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأعرب شويغو عن رغبة روسيا في مشاركة الزملاء المصريين في منتدى الجيش 2021 وفي ألعاب الجيش الدولية التي تعقد في روسيا كل عام.

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