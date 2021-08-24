شاهد: بدء الترتيبات لخروج اول دفعة من مسلحي درعا الى ادلب

العالم - سوريا

وأوضح مراسل العالم في سوريا بأن الدولة السورية أزالت السواتر الترابية وفتحت الطرقات لخروج الدفعة الأولى من المسلحين من أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم باتجاه الشمال السوري، وذلك يأتي تنفيذاً لتطبيق بنود الاتفاق السلمي للمقترح الذي حددت من قبل الجانب الروسي.

وقال مراسلنا بأن القوات السورية اكملت ارسال التعزيزات اللوجستية الى محيط منطقة درعا البلد، استعدادا لمواجهة الاعمال العسكرية التي قد يقوم بها بعص المسلحين.

وأضاف: الحشود العسكرية تؤكد ان الجيش السوري لن ينتظر اكثر من هذا وجاهز للرد على تعنت المسلحين.