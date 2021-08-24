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بشار الجعفري: يجب اطلاع مجلس الأمن على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة

بشار الجعفري: يجب اطلاع مجلس الأمن على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوريه بشار الجعفري اليوم الثلاثاء مع آلان دويل المكلف مهام رئيس أركان لجنة مراقبة الهدنة “الأنتسو” ورئيس البعثة والوفد المرافق عمل اللجنة وأهمية دورها.

العالم - سوريا

وأكد الجعفري دعم سورية لعمل اللجنة في إطار تنفيذ ولايتها المنوطة بها منذ إنشائها في عام 1948 ولاسيما أنها شاهد عيان على تجاوزات الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته لخط الهدنة مشدداً على ضرورة أن تضطلع اللجنة بمهامها لجهة نقل الحقائق والوقائع إلى مجلس الأمن وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية وخاصة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

من جانبه أعرب دويل عن شكره لسورية لما تقدمه من دعم وتعاون مع اللجنة في سبيل تنفيذ ولايتها بالشكل المطلوب مشيراً إلى استمرار عمل اللجنة ومتابعتها في تنفيذ تفويضها الذي كلفتها الأمم المتحدة به حرصاً على أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح دويل أن اللجنة تقوم بجمع المعلومات وتحليلها بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المسؤولة عن عمليات حفظ السلام في المنطقة مؤكداً حرصها على استمرار التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء رئيس مكتب وفد الهدنة العميد أردشير الحوراني وعمار عرسان من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات ويامن يسوف من مكتب نائب الوزير.

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