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نائب ايراني يشيد بانجازات رئيس السلطة القضائية في مكافحة الفساد

نائب ايراني يشيد بانجازات رئيس السلطة القضائية في مكافحة الفساد
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اشاد النائب الايراني اسماعيل كوثري بانجازات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي على صعيد مكافحة الفساد وحضوره الميداني بهدف ايجاد حلول للمشاكل العالقة.

واشار النائب عن اهالي طهران اسماعیل کوثري، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الى مبادرة رئيس جهاز القضاء في البلاد الى اصلاح الاشكاليات في الجهاز وتناول الملفات ذات التعقيد في البلاد، عادّا سياسات السلطة القضائية تصب في سياق بعث روح الامل في المجتمع.

ووصف الحضور الميداني والزيارات التفقدية المفاجئة لرئيس جهاز القضاء محسني اجئي للسجون في البلاد بالخطوة الهامة والمفيدة والمؤثرة.

وعدّ التواجد الميداني لرئيس السلطة القضائية في المجتمع يساهم في تعزيز الثقة والتعرف عن قرب على المشاكل في سياق ايجاد الحلول.

ووصف محسني اجئي بأنه يمتلك سجلاً حافلاً في مجال الملفات الکبیرة لاسيما في مايتعلق بالفساد في جهاز القضاء كما ان "المتوقع ان يولي رئيس السلطة القضائية اهتماما بهذه الملفات".

وثمّن كوثري التركيز الجاد لرئيس السلطة القضائية على التحقيق في القضايا ذات الشكاوى العديدة عادّاً هذا الإجراء يضع الحلول لمشاكل آلاف الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد هذه موضحا: ان صنع الثقة والأمل عنصران فعّالان للغاية أيضًا في هذه المجال.

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