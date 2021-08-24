جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش لأحداث عنف أخرى على السياج الأمني تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية، كما قامت القوات في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة، ستعمل القوات بصرامة في مواجهة الأحداث على السياج الأمني".

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، قد أعلنت عن تنظيم مهرجان كبير يحمل عنوان " سيف القدس لن يغمد" وذلك يوم الأربعاء 25-8-2021 بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيم العودة شرق خانيونس.

وأوضحت الفصائل أن المهرجان سيتخلله كلمة مركزية للفصائل الفلسطينية وفقرات إنشاديه وشعبية فنية.