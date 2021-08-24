الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 24/8/2021، تعزيز قواته على حدود قطاع غزة بقوات إضافية ضمن استعداداته لمواجهة الفعاليات الشعبية على الحدود.

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش لأحداث عنف أخرى على السياج الأمني تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية، كما قامت القوات في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة، ستعمل القوات بصرامة في مواجهة الأحداث على السياج الأمني".

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، قد أعلنت عن تنظيم مهرجان كبير يحمل عنوان " سيف القدس لن يغمد" وذلك يوم الأربعاء 25-8-2021 بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيم العودة شرق خانيونس.

وأوضحت الفصائل أن المهرجان سيتخلله كلمة مركزية للفصائل الفلسطينية وفقرات إنشاديه وشعبية فنية.

روابط ذات صلة

الجهاد تنعى الشهيد حشاش وتشيد بتصدي شبان مخيم بلاطة للاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

اعلان موعد ظهور ميسي الأول بقميص سان جيرمان

حركة حماس: الغارات الأخيرة على غزة دليل على تخبط الاحتلال

الصومال.. 18 قتيلا في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

الامم المتحدة: ارتفاع أسعار الأغذية في سورية 102 بالمئة خلال عام

بالفيديو.. تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كويتي يقتل والدة زوجته بعد مطاردة في الشارع