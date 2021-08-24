الامم المتحدة: ارتفاع أسعار الأغذية في سورية 102 بالمئة خلال عام

العالم - سوريا

وقال البرنامج في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء إنّ “أسعار المواد الغذائية انخفضت في جميع أرجاء سورية بنسبة واحد في المئة فقط في حزيران 2021″.

وأضاف “مع ذلك، ما تزال أسعار المـواد الغـذائية أعلى بنسبة 102 في المئة مما كانت عليه قبل 12 شهراً”.

وأوضح التقرير أن “سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، انخفض بنسبة واحد في المئة بين أيار وحزيران 2021”.

ويأتي الارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية في وقت ترزح الفئة الكبرى من السوريين تحت ظروف صعبة، وفق الأمم المتحدة.

وفي تموز الفائت، قال برنامج الأغذية العالمي إنّ أسعار زيت الطهي زادت 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سورية.

وبحسب برنامج الأغذية فإن “الأزمة والتدمير والضغوط الاقتصادية الخارجية غير المسبوقة في سورية أدت إلى زيادة الضرر على المواطن، وارتفعت أسعار الأغذية الأساسية إلى مستويات قياسية. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دفع الأسر في جميع أرجاء البلاد نحو مزيد من المعاناة”.

وتفض الولايات المتحدة عقوبات لا إنسانية على الشعب السوري تحت مسمى قانون قيصر ويعاقب هذا القانون اي دولة تتعامل مع سوريا حتى في ما يتعلق باستيراد القمح والمحروقات والمواد الغذائية.