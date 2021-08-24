ما سر توقيت المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية؟

وأعلنت روسيا أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع الصين وإيران في الأشهر المقبلة ، حيث يرى محلل صيني ،ان هذه المناورات دليل على دعم موسكو وبكين لطهران في الشؤون الدولية .

وأعلن سفير روسيا الاتحادية في طهران ، ليفان جاجاريان ، أن المناورات في الخليج الفارسي ستقام في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post ، يعتقد سون تشي ، خبير العلاقات الدولية في أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية ، أن توقيت إعلان روسيا يعكس الدعم الروسي والصيني لإيران في المواجهة مع واشنطن.

وذكر أن الإعلان عن مناورات الدول الثلاث في هذا الوقت الحرج يشير إلى دعم الصين وروسيا لإيران ، والتي سيتم تنفيذها بهدف معلن وهو ضمان سلامة الملاحة الدولية ومحاربة القرصنة.

وحسب هذا التقرير فان الاعلان الروسي هذا بعد الانتهاء من المناورات العسكرية الصينية الروسية التي استمرت أسبوعا في شمال غرب الصين ، عبر التركيزعلى عمليات مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري .

وخلال المناورات ، اختبر 10 آلاف من جنود قيادة الجيش الصيني أحدث أسلحتهم في الجزء الغربي من البلاد وفي المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا و كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الروسية المركبات الهجومية المدرعة ومركبات المشاة القتالية وغيرها من المعدات القتالية الأساسية التي قدمها الجيش الصيني.

وبحسب الصحيفة الصينية ، "دعمت الصين وروسيا وإيران بعضها البعض أيضًا في سياق العقوبات التي فرضتها واشنطن. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الصين ستدعم "المطالب المشروعة" لإيران في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وتريد بكين زيادة التنسيق مع طهران في الشؤون الإقليمية للحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار.