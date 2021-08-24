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تزايد رفض عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي

تزايد رفض عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن عدد الدول الإفريقية الرافضة لعضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد القاري "يتزايد".

العالم-الجزائر

واضاف لعمامرة خلال مؤتمر صحفي إن "عضوية إسرائيل بصفة مراقب موضع رفض وتشكك من أعداد متزايدة من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت في وقت سابق إن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة".

ولفتت وقتها إلى أن "قرار الاتحاد الإفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

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