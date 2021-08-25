القوة البحرية الباكستانية تؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع ايران

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جاء ذلك في بيان رسمي اصدرته العلاقات العامة للقوة البحرية الباكستانية الثلاثاء بشان زيارة قائد القوة البحرية الباكستانية الادميرال محمد امجد خان نيازي ومحادثاته التي اجراها مع نظيره الايراني الادميرال شهرام ايراني وقائد اسطول الشمال الايراني الادميرال عبدالوهاب طاهري.

وخلال المحادثات شرح كبار قادة القوة البحرية الايرانية الدور المهم لهذه القوة في الحفاظ على الامن البحري واهدافها، كما تباحثا حول نطاق واسع من القضايا ذات الصلة والتعاون المتبادل ومن ضمنه في البحر والحفاظ على امن المحيط الهندي.

واضاف البيان الصادر: ان الادميرال امجد نيازي اكد على الجهود المركزة للقوة البحرية الباكستانية في مجال امن البحر والعمليات ضد قراصنة البحر ومبادرة باكستان حول تسيير دوريات الامن الاقليمي البحري.

وتابع البيان ان قائد القوة البحرية الايرانية اشاد بدور ومشاركة القوة البحرية الباكستانية في صون السلام والاستقرار على الصعيد البحري.