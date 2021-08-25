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الاحتلال الإسرائيلي على مرمى مسافة صفر

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج هاشتاغ أبرز المواضيع التي تصدرت الترند في العالم الإسلامي هذا الاسبوع، هي إطلاق شاب فلسطيني النار على جندي في جيش الاحتلال من مسافة صفر، والرفض للقوات البريطانية في المهرة اليمنية، وتصريح نائب كتلة القوات اللبنانية سيزار معلوف حول النفط الإيراني، و زواج البارت تايم أو زواج الدوام الجزئي.

العالم - هاشتاغ

01. الرقم صفر رقم لا يساوي شيئا.. أي فراغ.. لكن بالنسبة للفلسطينيين الرقم يساوي الكثير، والشباب الفلسطيني هو من جعل للرقم صفر قيمة تتخطى ما يمكن أن تساويه الأرقام الأخرى مجتمعة.

من المسافة صفر شباب فلسطيني يصنع بطولة لا يمكن لأي أحد من المطبعين والمطبلين للاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بها.. من مسافة صفر وأثناء مواجهات مع قوات الاحتلال ومن طاقة صغيرة في الجدار تم إطلاق النار على جندي في جيش الاحتلال.. والمشاهد وحدها تكفي، حيث أثار هذا المشهد البطولي تفاعلا كبيرا جدا لاسيما على مواقع التواصل.

02. منذ الإعلان عن إرسال بريطانيا قوات خاصة إلى مدينة المهرة اليمنية وأهالي المنطقة يؤكدون أن الوجود البريطاني احتلال لأراضيهم.

وأقام اليمنيون فعاليات احتجاجية رفضا للاحتلال البريطاني، مؤكدين على ضرورة مواجهة أي احتلال من أية دولة كان.

حركة انصار الله من جانبها أكدت أن القوات البريطانية في المهرة أو غيرها هي قوات احتلال.. فالمتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام أكد أن التعامل مع هذه القوات سيكون على أساس أنها قوات احتلال.

03. في خضم الحديث عن السفينة الإيرانية المحملة بالنفط، والتي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن توجهها إلى لبنان، كثر كلام الرافضين لحل الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون والهجوم على استقدام النفط من إيران.

وسط كل ذلك، برز موقف النائب عن كتلة القوات اللبنانية سيزار معلوف الذي رحب بالنفط الإيراني مؤكدا ألا عدو للبنان إلا الكيان الإسرائيلي، منتقدا الموقف الاميركي والعربي من الأزمة في لبنان.

موقف نائب القوات اللبنانية أثار نقاشا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

04. الزواج، سُنَّةٌ من سُنَنِ الحياة، لكن بالنسبة لبعض الناس اصبح مادة تُسْتَغَل لطرح أفكار أقل ما يقال فيها إنها غريبة عن المجتمع.. ففي مصر طرح أحد المحامين فكرة ما يسمى بزواج البارت تايم أو زواج الدوام الجزئي.. ولكن ما هو زواج البارت تايم؟

طبعا هكذا أفكار لا بد وأن تثير نقاشات مطولة.. وعلى مواقع التواصل كان التفاعل قوي مع هذا الموضوع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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