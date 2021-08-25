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عقود من التوتر تنتهي بقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب + فيديو

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

الجزائر (العالم) 2021.08.25 – أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية وغير ودية ضدها. في المقابل أعربت الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر، وأبدت رفضها لما أسمتها المبررات الزائفة والعبثية التي انبنى عليها القرار الجزائري.

العالم - الجزائر

عقود من التوتر؛ أنهتها الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفتها بالأعمال الأعمال العدائية للمملكة؛ في خطوة جاءت بعد أقل من أسبوع من إعلانها إعادة النظر في صلاتها المتوترة مع جارتها الغربية.

وأكد وزير الخارجية الجزائري؛ رمطان لعمامرة؛ أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر المواطنون الجزائريون والمغاربة؛ فالخلاف عميق بين البلدين لكنه لا يمس الشعوب؛ وأن القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية.

من جانبها أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها.. وقال بيان لوزارة الخارجية إن القرار غير مبرر تماما بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة.

ورفض البيان بشكل قاطع ما وصفها بالمبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها القرار.

وجاء في البيان أيضا أن المملكة المغربية ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير العلاقات بين الدول المغاربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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عقود من التوتر تنتهي بقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب + فيديو