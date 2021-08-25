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طالبان تعلق على مواقف قمة "مجموعة السبع"

طالبان تعلق على مواقف قمة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم طالبان على مواقف قمة "مجموعة السبع" حول العلاقات مع الجماعة.

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم، في تصريح الثلاثاء، تعليقا على مواقف قمة "مجموعة السبع" حول العلاقات مع "طالبان": "حتى الآن نحن لم نعلن الحكومة فكيف تتخذ قمة الدول السبع وغيرها قرارات بهذا الخصوص؟ ندعو كل من لديه قلق أو مخاوف إلى الحوار".

وتابع نعيم: "علاقاتنا مع إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وغيرها ليست جديدة وهذه الدول غير قلقة... ولدينا علاقات وتواصل مستمر مع دول جوار أفغانستان ونريد تطوير ذلك".

وشدد المتحدث باسم "طالبان": "الصين دولة جارة لنا وتجمعنا معها علاقات جيدة، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا".

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