طالبان تعلق على مواقف قمة "مجموعة السبع"

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم، في تصريح الثلاثاء، تعليقا على مواقف قمة "مجموعة السبع" حول العلاقات مع "طالبان": "حتى الآن نحن لم نعلن الحكومة فكيف تتخذ قمة الدول السبع وغيرها قرارات بهذا الخصوص؟ ندعو كل من لديه قلق أو مخاوف إلى الحوار".

وتابع نعيم: "علاقاتنا مع إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وغيرها ليست جديدة وهذه الدول غير قلقة... ولدينا علاقات وتواصل مستمر مع دول جوار أفغانستان ونريد تطوير ذلك".

وشدد المتحدث باسم "طالبان": "الصين دولة جارة لنا وتجمعنا معها علاقات جيدة، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا".