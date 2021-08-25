الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر: سكن مؤقت للقادمين عبر رحلات الإجلاء من كابول

قطر: سكن مؤقت للقادمين عبر رحلات الإجلاء من كابول
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الثلاثاء، عن توفير سكن مؤقت، ورعاية صحية للمدنيين الأفغان، وغيرهم، والذين وصلوا إلى الدوحة عبر الرحلات الجوية بعد إجلائهم من مطار كابول.

العالم - قطر

وقال المكتب الحكومي في تغريدة على الحساب الرسمي في تويتر: "وفّرت دولة قطر السكن اللائق والرعاية الصحية المناسبة لجميع الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، ويقيمون حالياً في الدولة بشكل مؤقت، كما سهلت المرور الآمن للأفغان، والصحافيين، والدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دولة قطر تشارك في إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان من كابول، ونقلهم بأمان من خلال الترانزيت، للوصول إلى بلادهم، أو دولة ثالثة ستستقبلهم، وأشار في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأميركية إلى أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى قطر من أفغانستان بلغ نحو 7 آلاف شخص، حتى أمس الاول الإثنين، وأن هذه الأرقام تتزايد في ظل استمرار عمليات الإجلاء.

روابط ذات صلة

طهران تدين بشدة اي انتهاك لحقوق الانسان في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان :مصادرة أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب

سوريا: درجات الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية عادية

عودة مسار تشكيل الحكومة اللبنانية إلى التجاذب

عودة الخلافات بين آل الحريري في صيدا

الفيضانات تودي بحياة 13 شخصا في غرب فنزويلا

اللافي يبحث اليوم في المغرب الانتخابات ومؤتمر دعم استقرار ليبيا