قطر: سكن مؤقت للقادمين عبر رحلات الإجلاء من كابول

العالم - قطر

وقال المكتب الحكومي في تغريدة على الحساب الرسمي في تويتر: "وفّرت دولة قطر السكن اللائق والرعاية الصحية المناسبة لجميع الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، ويقيمون حالياً في الدولة بشكل مؤقت، كما سهلت المرور الآمن للأفغان، والصحافيين، والدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دولة قطر تشارك في إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان من كابول، ونقلهم بأمان من خلال الترانزيت، للوصول إلى بلادهم، أو دولة ثالثة ستستقبلهم، وأشار في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأميركية إلى أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى قطر من أفغانستان بلغ نحو 7 آلاف شخص، حتى أمس الاول الإثنين، وأن هذه الأرقام تتزايد في ظل استمرار عمليات الإجلاء.