"حرب بايدن لازال باليمن".. امريكا تشارك بقتل 400 الف طفل يمني

وقالت الصحيفة: “لا يمكن للطائرات السعودية أن تقلع بدون دعم أمريكي”، منوهة الى أنه “لا يتم استخدام هذه الطائرات في قصف اليمن فحسب بل يستخدم في فرض حصار ساهم في تدمير شامل للاقتصاد”.

وعلى الفور وصل وسم #حرب_بايدن_لازال_باليمن الى الترند الاول في اليمن، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدور الامريكي، وقام "محمد علي الحوثي" عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن نشر رابط تقرير الصحيفة على موقها وعلق قائلا: "اقراء مايقوله الامريكان عن عدوانهم على اليمن من اعلامهم".

امريكا تشارك بقتل 400 الف طفل يمني

وأضاف الحوثي في تغريدة أخرى: تستمر الولايات المتحدة بقيادة العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه في اليمن لتشارك بأسوأ أزمة إنسانية في العالم والتي قد تؤدي إلى وفاة 400 ألف طفل يمني هذا العام". بحسب بعض الاحصائيات وبامكان هذه الاحصائية ان لاتقع بمجرد انسحاب أمريكا.

"Abd Alkarym Alamdi" نشر كاريكاتيرا يظهر طائرة عسكرية امريكية تغادر وتمنع ولي العهد السعودي من صعودها وعلق قائلا: "قريبا. ......لكل من باع وطنه بدراهم معدودة ..هذا مصيركم".

احمدالفاضلي علق قائلا: "بايدن: جعل. من الحرب في اليمن دعايه ليحقق الفوز في الأنتخابات لــمــــــاذ ؟... هل في أمريكا أصبحت المجازر والمأسي الإنسانية في الشعواب الأخرى ، سلماً ، للوصوال للحكم !!! #حرب_بايدن_لازال_باليمن".

"باقر المحمدي" قال: "#أمريكا هي من تحاصر وتقتل الشعب اليمني والسعودية والإمارات مجرد أدوات تنفيذ......وهذه هي المعادله كلما أستمرت السعودية والإمارات في تنفيذ المشروع الأمريكي في اليمن كلما أستمر الحرب على اليمن لذلك ...!!"

"#سَيْف_الْقُدْس" علق بالقول:

من لا زال يراهن على امـريـكا ام الارهاب فليعلم ان #حرب_بايدن_لازال_باليمن

"محمد المنتصر بديل 2" غرد قائلا:

هذه المشاهد لأطفالنا ... لا يمكن أن تمحوها الايام ... وسيظل العدوان الامريكي السعودي شاهدا لا يغيب ...

تحالف العدوان يستخدم التجويع كسلاح في حربه على اليمن

"م. مسفر عبدالله النمير" قال:

ان نشر الجوع يتخذ سلاحا في الحرب التي يقودها التحالف ان التحالف يركز على نشر المجاعة في اليمن. بحسب صحيفة the stranger https://thestranger.com/slog/2021/08/20/60552153/its-past-time-to-end-us-support-for-the-war-in-yemen… #حرب_بايدن_لازال_باليمن

"يحيى أبو زكريا اليماني" قال: موقف أمريكا الرافض للتحقيق الدولي في الانتهاكات المروعة بحق اليمنيين منذ بدء الحرب العدوانية على اليمن .

"خالد محمد سيف الدعيس" قال:

أمريكا هي الراعية والمسؤولة والرأس الأكبر في هذا العدوان ومشاركة في كُـل الجرائم التي ارتكبها تحالف الشر منذ ساعاته الأولى 26 مارس 2015، لذلك تم إعلان العدوان على اليمن بتحالف 17 دولة من الأراضي الأمريكية نفسها.

سنبقى شامخين ولن نقبل أن نكون تحت أي وصاية

"عاشق اليمن الغالي " قال: مهما إستمر العدوان علينا وقتل الأطفال والنساء لن نستسلم وسنبقى أحرار شامخين ولن نقبل أن نكون تحت أي وصاية

"حمزة المطاع" غرد قائلا:

السياسة الأمريكية واضحة وان إختلاف رؤسائها حصار وقتل وتجويع وتدهور الوضع الإنساني استثمار في قتل الشعب اليمني وتحريك للمصانع وبيع الأسلحة امريكا لم تكتفي من القتل والدمار فما زالت متعطشه للأموال السعودي والإماراتي #حرب_بايدن_لازال_باليمن