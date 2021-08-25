تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا إلى النصف في 2020 + فيديو

العالم - الاقتصاد

وتراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة المتحدة بواقع 57% إلى 19 مليارا و700 مليون دولار في عام 2020، مقابل 45 مليارا و400 مليون دولار في في 2019.

إلى ذلك كانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي، حيث زادت التدفقات الوافدة بنحو 14% إلى 212 مليون دولار في 2020.

وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية، مع تراجع الاستثمار الوافد إليها بنحو 37% إلى 177 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا.. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، مع ارتفاع التدفقات الوافدة إلى 64 مليار دولار.

وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من 38 دولة غنية على الأغلب، تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58% في 2018 إلى 52% في 2019، و38% في 2020.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات قطاع التجارة البريطاني أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريبا في الشهر الجاري، مع بلوغ الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا، حيث ارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى 60 نقطة مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2014 وأعلى من 23 نقطة المسجل في يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في الشهر المنصرم ما يشير إلى تباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.

التفاصيل في الفيديو المرفق..