شاهد:هل سيحاسَب بايدن بسبب فوضی الانسحاب من افغانستان؟

العالم - ما رأيكم

ويقول مسؤولون في مركز التحالف الشرق اوسطي للديموقراطية ان الانسحاب الغيرمدروس للولايات المتحدة من افغانستان تسبب في امتعاض الشعب الامريكي الذي طالب بمحاسبة المتسبب بهذه الفوضی.

ويؤكد مسؤولون في مسؤولون في مركز التحالف الشرق اوسطي للديموقراطية ان الولايات المتحدة كانت تفكر بالانسحاب من افغانستان منذ فترة طويلة، لأنها لم تأت الی افغانستان كي تبني ثقافة جديدة أو تبني أوطان وبعد 20 عاماً حان الوقت للخروج من افغانستان واكثر من 80 بالمئة متفق علی هذه الفكرة.

ويضيف مسؤولون في هذا المركز ان الموضوع الذي تسبب في خلاف بين الشعب الاميركي هو طريقة الانسحاب من افغانستان، فالاميركان لايقبلون بالذل والعار الذي طال القوات الاميركية عند الانسحاب وشاهده العالم علی شاشات التلفزة.

ويوضح مسؤولون في مركز التحالف الشرق اوسطي للديموقراطية ان الخطة الاميركية في زمن ترامب كانت مبنية علی انسحاب القوات الاميركية وابقاء عدداً منهم لمساعدة الجيش الافغاني بشرط تكوين حكومة جديدة في افغانستان، لكن بايدن تسبب بهذه الفوضی والشعب الاميركي سوف يحاسب المتسببين في هذا المجال.

واستغرب خبراء سياسيون من ادعاء احتمال محاسبة المسؤولين الاميركان بسبب الفوضی الحاصلة عند الانسحاب من افغانستان قائلين ان العالم لم يشهد سابقاً معاقبة الشعب الاميركي لرئيسهم علی جرائمه لا في افغانستان ولافي فيتنام ولافي العراق ولا في شرق سوريا.

وتوقع خبراء سياسيون ظهور مخطط اميركي متفق عليه من بعد خروج القوات الاميركية من افغانستان لان الولايات المتحدة لاتخرج من بلد، بسبب ضغوط شعبها، فإن صح هذا الادعاء فالاحری ان يضغط الشعب الاميركي علی البيت الابيض للخروج من العراق أو شرق سوريا.

ويؤكد خبراء سياسيون ان الولايات المتحدة اتفقت مع طالبان علی الانسحاب من افغانستان وما يجري في هذا البلد، هو عبارة عن استلام وتسليم ولايمكن القول بأن الولايات المتحدة ليست راضية عن طالبان بل هي راضية علی طالبان بنسختها الجديدة.

وينتقد خبراء في العلاقات الدولية، مساءلة سياسيين اميركيين بسبب طريقة الانسحاب من افغانستان مؤكدين ان الولايات المتحدة التي تدعي حماية حقوق الانسان والديموقراطية، لايهمها اليوم سفك الدماء في افغانستان ولايهمها انشاء نظام سياسي طوال هذه السنوات وجل ما يهمها ان يكون انسحاب القوات الاميركية من افغانستان، خروجاً لايكسر عظمة اميركا، وبهذا يجب ان تكون الولايات المتحدة مدانة بشكل كبير علی هذه الطريقة في التفكير.

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