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عناصر ’قسد’ تستهدف منزلا بقنبلة وتخطف 4 أشخاص بريف دير الزور

عناصر ’قسد’ تستهدف منزلا بقنبلة وتخطف 4 أشخاص بريف دير الزور
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أصيبت امرأة وطفلتها بجروح جراء إقدام مسلحين من ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكياً على إلقاء قنبلة يدوية على منزل في بلدة الكشكية في حين خطفت 4 شبان من بلدة الصور بريف دير الزور.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "مجموعة مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت منزلاً في بلدة الكشكية لخطف صاحبه واقتياده إلى مقراتها بحجج وذرائع مختلفة وعندما حاولت امرأة داخل المنزل إقناع المسلحين بعدم وجود صاحب المنزل رمى أحد عناصر المجموعة قنبلة يدوية داخل المنزل وانفجرت ما أدى إلى إصابة المرأة وطفلتها بجروح خطيرة".

وتابعت الوكالة انه "في الريف الشمالي اقدمت مجموعات مسلحة من الميليشيا على نفيذ حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في بلدة الصور شمال مدينة دير الزور اختطفت على إثرها 4 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأشارت الوكالة "ان مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت أمس مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي واختطفت شخصين واقتادتهما إلى جهة مجهولة".

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