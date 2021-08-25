اليوم: غزة على موعد مع مسيرة شعبية قرب السياج الحدودي بخانيونس

العالم - فلسطين

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي أعلنت في بيان صحفي: "نستنفركم للحشد والمشاركة في المهرجان الكبير، (سيف القدس لن يغمد) وذلك الأربعاء (25 أغسطس/آب الجاري) بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيم العودة شرق خانيونس".

وتقع منطقة "مخيم العودة"، شرقي بلدة خزاعة الحدودية، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف البيان "سيتخلل المهرجان كلمة مركزية للفصائل الفلسطينية وفقرات إنشادية وشعبية فنية".

وتأتي هذه المسيرة، ضمن "فعاليات شعبية رفضا للحصار والمماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة إعمار غزة، وابتزاز السكان إنسانيا".

ونظمت الفصائل السبت الماضي، مهرجاناً ومسيرة، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، قمعها الجيش الإسرائيلي المتمركز على الجانب الآخر من السياج، ما أسفر عن استشهاد شاب، وإصابة 40 مواطناً بجراح مختلفة، بينهم 22 طفلا.

وخلال المظاهرة، أطلق فلسطيني، النار من مسدس، على قناص إسرائيلي، من مسافة قريبة للغاية، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، بحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال.