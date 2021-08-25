التمیيز الديني في البحرين

العالم - ابناء الديرة

كما يبحث البرنامج الاهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجون البحرين والاوضاع المزرية واللا انسانية التي يعانون منها واستخدام النظام سياسة الموت البطيء للتخلص من المعتقل السياسي من دون اي بصمات تذكر في هذه الجريمة، وتحديدا معاناة المعتقل رضا مشيمع وباقي المعتقلين المرضى في سجون النظام البحريني.

ويناقش ايضا رسوم التدريب للحاصلين على المؤهل الجامعي وهي 29 مليون دينار ،وهل المتدرب سوف يتوظف ام سيكون في قائمة العاطلين عن العمل.

كما يسلط البرنامج الضوء على " ملف الفساد والمنتقد للنظام الذي يبحث عن الاصلاح والمطبل المنافق الذي كفته راجحة هذه الفترة في البحرين اكثر من اي وقت مضى، وتتصدر البحرين قائمة المؤشر لمدركات الفساد بين دول الخليج الفارسي.

كما يتطرق برنامج "أبناء الديرة" الى سياسة المعايير المزدوجة التي يمارسها النظام البحريني والتسامح الديني الذي يتحدث عنه مرارا وتكرارا.

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ الدكتور حسين الحداد