الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غضب في مصر حول قانون "السايس"

غضب في مصر حول قانون
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

حسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، الجدل حول قانون "السايس" المثير لغضب المواطنين، وحول الأسعار المتداولة لركن السيارات.

العالم - مصر

وقال خالد قاسم، في تصريحات متلفزة أنه تم تطبيق القانون في محافظتي القاهرة والجيزة، وينص على حصول "السايس" على رخصة من لجنة عليا، ويمكن أن تتقدم لهذه اللجنة شركات للحصول على قطعة أرض، ثم تطلب ترخيصًا للموظفين والعمالة التابعين لها، والدولة هي التي تحدد السعر، والشركة تلتزم به، لافتًا إلى أن السعر يختلف حسب المستوى الاقتصادي للمنطقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأسعار التي يتم تداولها مجرد اجتهادات، ومن المقرر مناقشة كل هذه الأمور وفقًا لكل منطقة وإعادة النظر فيها، أما عن وضع السيارة أسفل المنزل الذي يعيش فيه صاحب السيارة، فإنه في هذه الحالة لن يدفع عليها أموالًا، والشوارع التي سيُدفع فيها رسوم هي الشوارع الكبيرة.

أما عن ساحات الانتظار للسيرات فأشار إلى أن من سيدخلها سوف يدفع رسومًا مقابل ذلك، ولو ركن السيارة في مكان اصطفاف فإنه يجب أن يدفع أموالًا أيضًا، وإذا كان لا يرغب في دفع رسوم فعليه أن يركن في مكان لا يخضع لقوانين الاصطفاف.

يذكر أن قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ"قانون السايس"، حدد اشتراطات الحصول على رخصة للعمل في الشارع بـ5 ضوابط، وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، وعدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

روابط ذات صلة

إقرار أمني بخطورة حرمان السجون المصرية من لقاح كورونا

هاشتاغ.. جعجعة زواج البارت تايم + فيديو

عامل نظافة مصري يعثر على مبلغ ضخم يثير الجدل بتصرفه

مصر تتخذ إجراءات قانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضية الانتخابات العراقية تصدر 3 قرارات مهمة

العدوان على اليمن شاهد.. إتساع رقعة الإحتجاجات في المحافظات اليمنية الخاضعة لتحالف العدوان

وفاة نائب عربي بالكنيست 'الإسرائيلي'

لحظة بلحظة.. جلسة البرلمان الايراني لمنح الثقة لحكومة الرئيس رئيسي

غضب في مصر حول قانون "السايس"

الرياض تعلق على قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب