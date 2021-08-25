من هو عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني الجديد؟

العالم- ايران

جاء ذلك خلال جلسة التصويت ومنح الثقة للوزراء المرشحين في كابينة اية الله رئيسي، التي بدات عصر اليوم الاربعاء واختتمت قبل قليل في مجلس الشورى الاسلامي بحضور رئيس البرلمان "محمد باقر قاليباف" ورئيس الجمهورية.

وشغل امير عبداللهيان قبل توليه حقيبة الخارجية، مناصب قيادية عديدة، ابرزها : مساعد رئيس البرلمان الخاص بالشؤون الدولية، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية والعربية، وسفيرا للجمهورية الاسلامية في البحرين، وغيرها من المهام القيادية التي تجعل منه شخصية معروفة على صعيد السياسة الخارجية في البلاد.