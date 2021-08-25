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ما خطورة تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة؟

ما خطورة تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة؟
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة أولغا لوشبنكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تسخين البطاطس المقلية والمأكولات السريعة يسبب ظهور مواد ضارة إضافية فيها.

العالم- منوعات

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الهامبرغر والشاورما وغيرها من الأطعمة التي تصنف ضمن المأكولات السريعة، لا تفيد الصحة بشيء حتى عند تناولها فور تحضيرها، فكيف إذا كانت بائتة. بالطبع سوف تزداد خطورتها على الصحة. لأنها خلال الليل سوف تتحلل وتفقد الفيتامينات والمواد المعدنية.

وتقول، " لا تحتوي المأكولات السريعة البائتة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، فكيف إذا كانت غير طازجة، لأن ما كان موجودا قد تحلل. أي أن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات فقط".

وتضيف، "عند تسخين هذه المـكولات البروتينية، تتغير بنيتها ويصعب على الجسم امتصاصها، وبالنسبة للبطاطس المقلية بحد ذاتها خطرة، فكيف عند تسخينها. لأنه عند قلي المواد النشوية في كمية كبيرة من الزيت تتكون بالإضافة إلى الزيوت المتحولة، مركبات الأكريلاميد المسرطنة الخطيرة".

وأوضح عند عدم وضع هذه المأكولات في الثلاجة وفي اليوم التالي تناولها باردة دون تسخين فقد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية.

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ما خطورة تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة؟

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