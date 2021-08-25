اليونسيف: طفل يمني واحد يموت كل 10 دقائق بسبب الحصار + فيديو

العالم - اليمن

إحصائيات مهولة عن موت أطفال اليمن بسبب الحرب والحصار المفروض على البلاد من قبل السعودية والإمارات.. منظمات دولية كشفت خلال جلسة لمجلس الأمن عن تدهور الأوضاع الانسانية بشكل كبير.

وأكدت منطمة اليونسيف أن طفلا واحدا يموت كل 10 دقائق في اليمن بفعل أسباب كان من الممكن تجنبها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، هذا بينما طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة إلى رفع الحصار فورا عن اليمن.

وصرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن: "هناك أكثر من 5 ملايين يمني على شفا المجاعة، وهناك أكثر من 20 مليون مواطن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.. هناك تدهور واضح للأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن خاصة أوضاع الأطفال، أدعو إلى فتح مطار صنعاء من أجل وصول المساعدات الإنسانية."

الإحصائيات الأممية هذه تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن حيث شددت السعودية والإمارات من حربها الاقتصادية على الشعب اليمني.

ودعت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء المجتمع الدولي إلى تنفيذ التوصيات الأممية المتعلقة برفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر عن مطار صنعاء، مشددة على إلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.

إلى ذلك كشفت صحيفة ذا سترينغر الأميركية خلال تقرير لها عن الوضع الإنساني في اليمن والدور الأميركي في الحرب والحصار على هذا البلد وقالت إن واشنطن ضالعة في الأزمة، مشددة على أن الطائرات السعودية لا يمكن أن تقلع بدون دعم أميركي.

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