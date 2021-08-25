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مكتب الاعلام في الرئاسة اللفبنانية ينفي كلاما مختلقا لمحطة الجديد

مكتب الاعلام في الرئاسة اللفبنانية ينفي كلاما مختلقا لمحطة الجديد
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية نفي خبر محطة الجديد

العالم_لبنان

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "بثت محطة "الجديد" مقابلة قبل ظهر اليوم مع الاعلامي جاد غصن اورد فيها كلاما، ادعى فيه ان السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله امام السفيرتين الفرنسية والاميركية في لبنان حول تشكيل الحكومة، وبقائه في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته الرئاسية، في حال لم تشكل حكومة جديدة.

ان كلام الاعلامي غصن، على محطة "الجديد" لا اساس له من الصحة وهو مختلق ومن نسج الخيال، ويندرج في اطار الروايات الكاذبة التي تُنسج من حين الى آخر لتضليل الرأي العام والاساءة الى موقع الرئاسة وشخص الرئيس.

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