بانوراما.. منح الثقة لحكومة رئيسي، وهدنة درعا البلد

العالم - بانوراما

وفي كلمة له امام البرلمان اكد الرئيس ابراهيم رئيسي أن حكومته ستهتم بالإقتصاد الحمائي وستعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية شدد رئيسي على أن حكومته ستتعامل مع باقي الدول وفق مبدأ العزة والحكمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: خروج الدفعة الأولى من المسلحين من درعا البلد السورية في إطار هدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

وجاءت الهدنة بعد أن حشد الجيش السوري قواته استعدادا لأي عمل عسكري في حال استمرار المسلحين في رفضهم الخروج باتجاه الشمال السوري.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.