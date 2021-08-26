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الجيش الأميركي قرر عدم شرائها

انتكاسة جديدة للقبة الحديدية

انتكاسة جديدة للقبة الحديدية
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجيش الأميريكي قرر عدم شراء نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات الجوية.

العالم - الاحتلال

يأتي هذا القرار بعد أن أجرى الجيش الأمريكي اختبارات حاسمة للنظام الذي طورته شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية.

وفقًا لـموقع "ديفينس نيوز" اختارت واشنطن النظام من Dynetics، المملوكة لشركة Leidos الأمريكية، بعد اختبارات مقارنة بين النظامين الشهر الماضي في نيو مكسيكو.

ويوفر نظام Dynetics ، المسمى Enduring Shield، إمكانية اكتشاف الصواريخ بزاوية 360 درجة ويمكنه إطلاق النار على تهديدات متعددة في وقت واحد، بالإضافة إلى أن النظام سهل الاستخدام ويمكن دمجه بشكل كامل مع نظام قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش.

ومن جهتها قالت وزارة الجيش الإسرائيلية وشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لصحيفة جيروزاليم بوست إنهما "لن يعلقا على ما كشف عنه موقع "ديفينس نيوز"، ولكن إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للحكومة الإسرائيلية، والصناعة العسكرية الإسرائيلية".

وفقًا لموقع أخبار كالكاليست ، يبلغ متوسط سعر جهاز القبة الحديدية حوالي 27 مليون شاقل حوالي7.12 مليون دولار.المصدر:"i24"

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