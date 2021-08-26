شاهد.. الرئيس الايراني يرسم خريطة طريق للحكومة الجديدة

العالم - إيران

في اولى جلسات حكومته الجديدة، كشف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عن ملامح فترة حكمه، بالتأكيد على عزمه تحقيق العدالة وذلك من خلال اجراء القانون.

رئيسي اشار الى ان القضاء على فيروس كورونا سيكون من اولويات حكومته ولذلك على جميع اجهزة الدولة ان تساهم في القضاء على هذا المرض، الذي يستلزم زيادة واردات وانتاج اللقاحات، مشددا ايضا على ضرورة مكافحة الفساد ومواجهة التضخم وتحسين الاوضاع المعيشية، لان الاوضاع الحالية لا تليق بالشعب الايراني.

وقال رئيسي: "سيقوم وزير الاسكان وبناء المدن السيد رستم قاسمي بمتابعة مسئلة بناء مليون وحدة سكنية كل عام بجدية واهتمام خاص، لكي يتحقق هذا الوعد على الارض، يجب ان نكون حكومة تفي بوعودها".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد كشف الرئيس رئيسي عن ملامحها، خلال تقديمه دفاعه الاخير عن تشكيلته الوزارية امام نواب الشعب.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في جلسة الدفاع عن الوزراء المقترحين في البرلمان الايراني: "وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية سيكون برنامجنا تعامليا مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها".

اما بالنسبة للقيود المفروضة على إيران، فقد تعهدت الحكومة الايرانية بالعمل على الغائها مؤكدة امكانية اتخاد خطوات جيدة رغم الحظر والضغوط.