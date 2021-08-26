تغريدات مأرب والمهرة وهلاك المقدشي تتصدر ترند اليمن

العالم - نبض السوشيال

حول موضوع مأرب، فان المتعارف هذه الايام ان السعودية تسعى لزيادة محاولاتها لإحباط 'مبادرة مأرب'، وذلك في وقت تصل فيه مزيد من الوفود من قبائل الجدعان وعبيدة ومراد إلى صنعاء لبحث مبادرة مأرب وإمكانية التوقيع عليها، تواصل السعودية محاولاتها إحباط هذا الحراك، عبر إيعازها إلى المشائخ الموالين لها بإعادة تفعيل سلاح المال لشراء المزيد من الولاءات القبلية.

وبالتزامن مع أنباء عن وصول وفود من قبائل الجدعان وعبيدة ومراد إلى العاصمة صنعاء لبحث مبادرة قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في شأن مأرب، كثّف طيران التحالف السعودي ـــ الإماراتي، خلال الساعات الـ48 الماضية، غاراته على مختلف جبهات القتال في المحافظة.

قالت مصادر عسكرية في صنعاء إن الطيران شنّ أكثر من 30 غارة على مديريات رحبة ورغوان والكسارة، كما استهدف مناطق التماس بين مديرية صرواح ومدينة مأرب بـ14 غارة، ليعود ويشنّ أكثر من 13 هجمة على المناطق نفسها.

بالتوازي مع ذلك، تجدّدت المعارك على جبهات تخوم مأرب بين الجيش واللجان الشعبية وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، في ما يبدو محاولة لخرق الهدنة غير المعلَنة منذ أكثر من أسبوع هناك، إفساحاً في المجال أمام القبائل لمناقشة المبادرة المُقدَّمة من قيادة صنعاء.

وإلى جانب هذا التصعيد، تُعيد الرياض تفعيل سلاح المال لشراء المزيد من الولاءات القبلية، خصوصاً في أوساط قبيلتَي عبيدة ومراد. ووفق مصدر قبلي في مأرب تحدّث إلى جريدة «الأخبار» فإن السعودية أوعزت إلى عدد من المشائخ الموالين لها، المقيمين في الرياض، بالعودة إلى مأرب والعمل على استقطاب الشخصيات القبلية التي فتحت الباب أمام صنعاء، في محاولة لإفشال مساعي سلطنة عمان لإحياء مبادرة السلام.

وفي ردّ على موافقة معظم زعماء قبيلة مراد على مبادرة صنعاء التي تدعو إلى تشكيل إدارة مشتركة للمدينة من أبناء مأرب، وعودة المشرّدين إلى منازلهم، وتأمين تنقّل المواطنين، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء العاملة بالغاز، وصيانة أنبوب نقل النفط إلى الحديدة، دفعت سلطات «الإصلاح» إلى إصدار بيان ذُيّل باسم قبائل مراد، رفَض مبادرة السلام وأيّد مواصلة الحرب. وجاء إصدار هذا البيان بعدما دعا الشيخ القبلي علي عبد ربه القاضي وهو من كبار مشائخ «مراد» زعماء قبائل مأرب كافة إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرة ومناقشتها ووضع ملاحظاتهم حولها.

وحول موضوع "المهرة" كشف مسؤول يمني سابق "وكيل محافظة المهرة السابق، علي بن سالم الحريزي"، كشف خلال مؤتمر صحافي عقده وقيادات وممثلون عن أحزاب سياسية تتبنى موقفا معارضا للوجود العسكري البريطاني والسعودي في هذه المحافظة، ومحافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، عن تشكيل بريطانيا خلايا استخباراتية تعمل لصالحها في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وقال الحريزي، الذي يتزعم حركة الاحتجاج السلمي ضد السعودية بالمهرة، إن وصول قوات بريطانية إلى المحافظة -الحدودية مع سلطنة عمان- يمهد لوصول قوات إضافية في المستقبل، محذرا الحكومة البريطانية من تبعات ذلك، وذكّرها بـ"هزيمتها بعد احتلال الجنوب اليمني، وطردها ذليلة مكسورة"، وقال: عليها الاستفادة من تجاربها السابقة، إثر احتلالها الفاشل لليمن، والتي استمرت 129 سنة، قبل أن تطرد قواتها ذليلة.



وأكد زعيم حركة الاعتصام السلمي بالمهرة، أنها "ستنهزم مرة أخرى، وسترحل ومن معها أمام صلابة رجال اليمن الأحرار، ملوحا في الوقت ذاته بمقاومتها وكل احتلال أجنبي للمحافظة الساحلية على بحر العرب، بشتى الوسائل، ومعهم كل اليمنيين".



يذكر ان الاستعمار البريطاني للشطر الجنوبي من اليمن كان قد انتهى في نوفمبر/ تشرين الثاني 1967، بعد خمس سنوات من اندلاع ثورة 14 أكتوبر/ تشرين الأول المسلحة ضد قواتها في العام1963.

نطالع الان اهم التغريدات التي وردت في الوسومات اليمنية المذكورة سالفا حيث غرد حول (#مأرب) حيث قال حساب المغرد اليمني (احمد القتع):

في مأرب محكمتهم العسكرية تحكم على الحبيب القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي و١٧٣من انبل ماانجبت اليمن يحكمون عليهم بالاعدام . يامن تزعمون انكم شرعيه الاتخجلون تحكمون على من رفع رأس كل يمني تحكمون على من جعل لليمن كرامه وعزه قبحتم ..لي الفخر ان اكون بين الشرفاء..

وحول مصرع الهالك المرتزق ما يسمى بـ"وزير دفاع اللالشرعيه محمد علي المقدشي" غرد حساب النلشط اليمني "غسان" قائلا:

القوه الصاروخيه استهدافت اجتماع في #مأرب بصاروخ بالستي وراح ضحيته الكثير من الكلاب المسعوره وكان الاجتماع يضم اكبر قيادات المرتزقه وان من ضمن القتلى المقدشي بما يسمى وزير الدفاع في حكومة رقصني على واحده ونص. ياربــــــــــــــــي لك الحمد

وغرد حساب الناشط اليمني "السيد توشكا" قائلا:

#مأرب مصرع الهالك المرتزق وزير دفاع الشرعيه محمد علي المقدشي في استهداف صاروخي دقيق اثناء اجتماع عسكري في معسكر ام ريش شرق معسكر الخشيبه بمديريه #الجوبه بعد عودته من السعودية بالأمس تسلم الايادي

وحول وسم (#ما_به_خائن_طلع_زعيم)، غرد حساب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن (محمد علي الحوثي) قائلا:

ليست من الحرية والديمقراطية وانما تمجيد لمن لا يستحق من مجرمي العمالة والارتزاق وادعو كل الحكماء والعقلاء اليمنيين الى إدانة تمجيد الخونة فلن يقبل احد بطعن الشعب الصامد ولن يستطيع لا من الداخل ولامن الخارج والوعي واليقظة سياج شعبي ضد كل مؤامرة #ما_به_خائن_طلع_زعيم

وحول نفس الوسم (#ما_به_خائن_طلع_زعيم) قال حساب الناشط اليمني (حكيم) في تغريدتين متتاليتين:

يجب أن يفهم العالم اجمع ان اليمن اليوم لا توجد اي قوه في العالم تستطيع ان تقهره او تصادر قرارة او تسيطر عليه باي سياسة حديثة او قديمه فنحن شعبٌ تولى الله ورسوله والذين آمنوا ولن يتركنا الله لا قوة إلا بالله لا مكان للخونه بيننا #ما_به_خائن_طلع_زعيم

وفي تغريدته الثانية قال:

نقول للعملاء في الداخل قسما ان نصيبكم سيكون الأشد فتكا فجربوا أنفسكم لتعرفوا كم انتم أغبياء #ما_به_خائن_طلع_زعيم

فيما قال حساب المغرد (محمد الشكري):

الذي جرفهم سوق الخيانة و الارتزاق نهايتهم مخزية وهي مخزية بالفعل لانهم لطخوا تاريخهم وما زالوا مستمرين في ذلك رغم الاهانات التي يتلقونها على مدار الساعة. #ما_به_خائن_طلع_زعيم

وحول وسم (#المهرة) قال حساب (صدى المهرة):

لجنة الاعتصام تقر مواصلة التصعيد حتى رحيل القوات الأجنبية من #المهرة. #المهرة_ترفض_التواجد_الاجنبي

ونخنم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) لهذا اليوم الخميس مع تغريدة لحساب المغرد اليمني (مهمر المهري) قال فيها:

#المهره الشيخ الحريزي: النظام السعودي يحارب اليمنيين بكل السبل وآخر مثال ما تعرض له المغتربين اليمنيين في المدن #السعودية: وقال أن #السعودية امتهنت قبائل #المهرة التي أغرتها بالتجنيس لكنها تمارس التضييق عليهم منذ عقود. #المهرة_ترفض_التواجد_الاجنبي