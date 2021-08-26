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الطقس في لبنان..كتل هوائية حارة في الايام المقبلة

الطقس في لبنان..كتل هوائية حارة في الايام المقبلة
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

العالم-لبنان

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان عموما والمناطق الداخلية والجبلية خصوصا خلال الأيام المقبلة، ويستمر تأثيرها حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تنحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في الداخل ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 33 درجة، في الداخل من 19 الى 43 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

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