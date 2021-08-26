بلينكن يشدد على ضرورة تعزيز آفاق ما يسمى بـ'حل الدولتين'

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وشدد بلينكن على ضرورة أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالحرية والازدهار لتعزيز آفاق ما يسمى بـ"حل الدولتين"، على حد قوله.

وفي المقابل، صرح بينيت أن زيارته الى واشنطن ستتناول العديد من المفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، وإجراءات الحفاظ على ما سماه " التفوق العسكري الإسرائيلي".

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين لدى استقباله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، التزام بلاده بأمن تل ابيب وتفوقها العسكري لتكون قادرة على ما اسماه حماية نفسها.

وكان 53 نائبا من الديمقراطيين الاعضاء في مجلس النواب الاميركي قد حذروا في وقت سابق الجمعة، من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وندد أعضاء مجلس النواب، خلال رسالتهم، بالعقاب الجماعي الذي تفرضه "إسرائيل" على الفلسطينيين في القطاع المحاصر، بما في ذلك حظر المواد الأساسية الضرورية.



وأكد المشرعون في رسالتهم أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة لا يمكن تحملها، وأن ضمان تلقي الفلسطينيين المقيمين في غزة للمساعدات الإنسانية أمر حيوي لتأمين رفاهية 2.1 مليون من السكان".



ودعت الرسالة، التي بادر بها عضوا الكونغرس الديمقراطيّان مارك بوكان وديبي دينجيل، بعد ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى إجراء "تغييرات حيوية للتعامل مع الوضع الإنساني والأزمة في غزة".