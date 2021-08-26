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نمر يهاجم عارضة أزياء في ألمانيا

نمر يهاجم عارضة أزياء في ألمانيا
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

هاجم نمر عارضة أزياء ألمانية تدعى جيسيكا ليدوف، خلال إحدى جلسات التصوير، التي كانت تقوم بها داخل القفص الخاص به مع مالكته، ما أدى إلى تعرضها لإصابات عديدة في منطقة الرأس.

العالم - منوعات

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" إن الشرطة الألمانية تحقق في ملابسات الحادث، الذي تعرضت له ليدوف، 36 عاما، خاصة أنه نتج عن إهمال من مالكة النمر.

وقال موقع "ذا شيرواكرونيكال" الأميركي، في تقرير عن الحادث، إن الحادث وقع في ولاية "ساكسونيا أنهالت"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق مع مالكة النمر، بعد نقل جيسيكا ليدوف إلى المستشفى.

وذكر الموقع أن ليدوف، دخلت قفص النمر مع صاحبته، لكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من النمر الذي قام بعضها في منطقة الرأس.

ولفت الموقع إلى أن النمر الذي هاجم عارضة الأزياء الألمانية شارك في عدة جلسات تصوير مع آخرين في وقت سابق.

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نمر يهاجم عارضة أزياء في ألمانيا