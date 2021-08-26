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مقتل اكثر من 150 شخصا الاسبوع الماضي غرب اثيوبيا

مقتل اكثر من 150 شخصا الاسبوع الماضي غرب اثيوبيا
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الخميس أن أكثر من 150 شخصًا قتلوا الأسبوع الماضي في غرب إثيوبيا، بناءً على شهادات سكان نسبوا هذه الهجمات إلى جماعة أورومو المتمردة.

العالم - افريقيا

وطبقاً لهذه الشهادات فإن "مسلحين يُزعم أنهم ينتمون إلى جبهة تحرير أورومو- شين" الاسم الذي تستخدمته السلطات للإشارة إلى جيش تحرير أورومو، نفذوا في 18 آب/أغسطس هجمات "ذات طابع عرقي" على ما قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وهي هيئة مستقلة لكنها ملحقة بالحكومة الاثيوبية، في بيان.

وأضافت اللجنة أن هذه الهجمات التي وقعت غداة "انسحاب القوات الأمنية" من قطاع غيدا-كيريمو أدت إلى "أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا".

وفر الكثير من السكان إلى مدينة كيريمو وكذلك إلى منطقة أمهرة المجاورة.

وجيش تحرير اورومو الذي يضم بضعة آلاف عنصر، هو فرع لجبهة تحرير أورومو، الحزب المعارض الذي عاد قادته من المنفى بعد وصول أبيي أحمد إلى السلطة في العام 2018.

اتهمت حكومة أبيي مرارًا جيش تحرير اورومو في الأشهر الأخيرة بارتكاب مذابح استهدفت الأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد. ونفى جيش تحرير اورومو أن يكون مسؤولا.

وقد أعلن جيش تحرير أورومو مطلع الشهر الحالي أنه توصل إلى اتفاق مع متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذين يقاتلون الجيش الفدرالي منذ تسعة أشهر في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

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